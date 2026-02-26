Minsa saca del mercado demaquillante tras dejar lengua dormida y visión borrosa

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó este jueves el retiro inmediato del bálsamo desmaquillante Aquavera Silky Clean Cleansing Balm luego de recibir reportes sobre efectos adversos graves.

La medida afecta a todos los lotes disponibles en el país y obliga a distribuidores e importadores a retirar el producto del mercado.

La decisión surge tras un reporte que alertaba sobre síntomas como adormecimiento de la lengua y visión borrosa, considerados eventos serios para la salud de quienes lo usan.

La Sección de Cosmetovigilancia revisó la documentación del producto y detectó que la información sobre el uso seguro del bálsamo era insuficiente, especialmente sobre el contacto con mucosas orales y oculares.

Durante la inspección, se confirmó que el producto contiene aceite de flor de rosa rugosa, ingrediente que según bases europeas se usa como fragancia, pero que puede causar efectos adversos si se absorbe a través de la boca o los ojos.

Por esto, el Minsa suspendió el registro sanitario del cosmético mediante la Resolución N.° 014, publicada en la Gaceta Oficial, y ordenó el retiro de todos los lotes de inmediato.

Las autoridades recomiendan a los consumidores dejar de usar el bálsamo y reportar cualquier reacción adversa que presenten.

Este caso subraya la vigilancia sanitaria activa del Minsa y la importancia de que los productos cosméticos cumplan con las normas locales antes de llegar a las manos del público.