Mantienen vigilancia por crecida de ríos en Veraguas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se mantiene en monitoreo constante tras el aumento del nivel del cauce del río Quebró y otros afluentes en la provincia de Veraguas, como resultado de las intensas lluvias registradas desde el viernes.

Arturo González, encargado provincial del SINAPROC en Veraguas, indicó que las lluvias no han cesado y continúan cayendo con intensidad en esa zona costera, lo que mantiene en vigilancia permanente al equipo de respuesta rápida. “Estamos verificando el nivel de los ríos y realizando monitoreos en las comunidades que podrían verse afectadas. La prioridad es salvaguardar la vida de las personas”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con los reportes preliminares, algunos caminos rurales podrían estar parcialmente inundados, lo que dificulta el acceso a ciertas áreas. Se espera que, para horas de la tarde, se emitan nuevos informes sobre la situación en otros puntos del distrito de Mariato y comunidades vecinas.

En otras provincias del país también se han reportado incidentes relacionados con el mal tiempo, incluyendo afectaciones en viviendas, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Las autoridades mantienen vigente una alerta de vigilancia por lluvias intensas, así como por mar de fondo y oleajes peligrosos en los litorales del Caribe y del Pacífico.



Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

