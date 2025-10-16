María Corina Machado agradece apoyo de Panamá tras recibir el Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el respaldo de su gobierno y su firme postura internacional en defensa de la democracia, tras una conversación telefónica por la concesión del Premio Nobel de la Paz a la política.

Durante el diálogo, que duró cerca de 20 minutos según un comunicado de la Presidencia panameña, Machado expresó a Mulino que "el reconocimiento es un premio a toda Venezuela; a todos los panameños y latinoamericanos que defienden la democracia de sus países".

"La líder venezolana también agradeció al mandatario panameño el importante apoyo, sobre todo por su posición y defensa internacional", concluyó la nota.

El Nobel de la Paz de este año fue concedido a Machado en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de los valores democráticos y su papel como figura central de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Tras conocer la decisión del Comité Nobel, Machado —quien permanece en la clandestinidad desde hace más de un año— afirmó que el galardón tiene un impacto significativo tanto para los venezolanos como para el propio régimen, que "se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha", y reiteró que "Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados".

Una relación bilateral delicada

La relación entre Panamá y Venezuela ha estado marcada por tensiones en los últimos años.

En julio de 2024, el presidente Mulino ordenó el retiro de todo el personal diplomático panameño en Venezuela y suspendió las relaciones bilaterales. Según explicó entonces, la medida se mantendría hasta que se garantizara un sistema institucional, transparente y confiable para el conteo de votos en las elecciones presidenciales celebradas ese mismo mes.

Además Mulino propuso poco después ofrecer asilo político a Maduro como una posible salida a la crisis política y social que atravesaba Venezuela tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024.

Posteriormente, en enero de 2025, Panamá recibió en custodia las actas de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, documentos que, según la oposición, confirman la victoria del candidato Edmundo González Urrutia.

Tras la entrega de dichas actas, Maduro calificó de “cobarde” al presidente panameño y lo instó a “defender el Canal de Panamá”, en respuesta a declaraciones del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó no descartar el uso de la fuerza militar para recuperar el control de la vía interoceánica.

Finalmente, tras varios meses de ruptura diplomática, Panamá y Venezuela restablecieron recientemente sus relaciones consulares y reanudaron los vuelos entre ambas naciones.