Martes de feria del IMA con productos baratos en 5 provincias

Las jornadas arrancan el 20 de enero a las 8 de la mañana.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) vuelve a montar sus agroferias para aliviar el bolsillo. Este martes 20 de enero, desde temprano, habrá venta de alimentos básicos a precios bajos en varios puntos del país.

La gente podrá encontrar lo de siempre que hace falta en la casa: arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, tortillas, pollo, plátano, carnes y frutas. Productos sencillos, de esos que no pueden faltar, vendidos directo para que rindan más.

Las jornadas arrancan a las 8:00 de la mañana y se harán al mismo tiempo en Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá, Los Santos y el área de Panamá Este, según lo informado por el propio IMA.

El IMA mantiene estas ferias como una opción para que las familias compren comida básica sin pagar de más, especialmente en tiempos donde todo anda subiendo.

La recomendación es llegar temprano, llevar su bolsa y paciencia. En estas ferias, cuando se acaba, se acaba.

