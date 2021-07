Martinelli: Fiscalía reconoce que pruebas no cumplen con cadena de custodia

Panamá- El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, denunció que la fiscalía reconoció que las pruebas que quieren introducir en este juicio por el supuesto caso"pinchazos telefónicos" no cumplieron con la cadena de custodia y están alteradas.

Martinelli solicitó al procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo, la destitución de los fiscales que se prestaron para este ilícito e igualmente a los actuales que a sabiendas de este ilícito se siguen prestando para esto, independiente de quiénes sean.



El exmandatario Martinelli aclaró que fue se sometió a una "operación del carajo". Agregó " yo me puedo parar, sostener con una andadera, no me puede mantener por mucho tiempo parado y caminar a corta distancia. Además lo que estaba consumiendo ayer era una gelatina".



El líder del partido "Realizando Metas", a través de su cuenta de Twitter, posteó hoy el siguiente mensaje: " Sr Procurador, la misma fiscalía reconoce que estas supuestas pruebas no tienen cadena de custodia y fueron manipuladas. Favor destituya los que hicieron este ilícito y quienes a sabiendas del mismo continúan con esta farsa de juicio de persecución política. Que asco @PGN_PANAMA".

Abogado Camacho González ratifica irregularidades en indicios

Los indicios digitales e informáticos presentados en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de supuestas escuchas telefónicas ilegales, no tuvieron cadena de custodia y muchas de ellas presentan alteraciones que las anularían.

La cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos posiblemente delictuosos, para su total eficacia procesal.

Sin embargo, en el acta de constancia de los indicios presentados por la fiscalía en el juicio contra Ricardo Martinelli se prueba que no hubo cadena de custodia y que muchas de esas muestras están alteradas o manipuladas. Esto debería invalidar todas las pruebas informáticas o digitales presentadas por la fiscalía.

"Se hace constar que los indicios sobre los cuales se realizó proceso de copiado, no se mantienen formato de cadena de custodia, por lo que no se entregó copia de ello al licenciado (Luis) Camacho", señala textualmente el acta de manejo de los indicios que llevó la fiscalía al juicio, la cual ni siquiera cuenta con la referida bitácora de quienes tuvieron acceso a esas muestras. Incluso esta acta fue reconocida y firmada por la fiscalía.

"En la revisión nos percatamos que los discos que mantenían error al ser copiados mediante otra técnica ocasionó la variación de los datos", señaló el abogado Luis Camacho en el acta de levantada.

Camacho indicó que ahora que la defensa tuvo acceso a los indicios presentados por la fiscalía se probó en el acta de constancia de manejo de los indicios que ninguna de las piezas informáticas tuvo cadena de custodia.

Dijo que ello significa que la fiscalía no puede dar certeza en este juicio de que los indicios informáticos presentados contra el expresidente Martinelli no fueron alterados o manipulados antes de presentarse al segundo juicio, por lo que se trata de piezas que no deben tener ninguna validez para el tribunal.

En el primer juicio, el mismo testigo protegido aceptó que había indicios alterados, y que una de las computadoras tenía como autor al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López.

Ahora la manipulación de los indicios es mayor, ya que se alteraron todos los valores, por ejemplo en la evidencia N.6 se habla de 10 CDs rotulados y 3 sin rotular, y ahora registran con 11 rotulados y 2 sin rotular. Además se pudo demostrar que hay CDs que marcan error, hay discos duros dañados y otros discos duros están en blanco.

