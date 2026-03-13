Martinelli propone castigar a gobernantes que paralicen obras públicas

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, planteó la necesidad de crear una ley que sancione a los gobernantes o funcionarios que, por razones políticas, decidan paralizar obras públicas iniciadas por administraciones anteriores.

Martinelli señaló que la propuesta sería impulsada por el partido Realizando Metas y tendría como objetivo establecer responsabilidades civiles y penales para los presidentes, ministros del ramo y el contralor que opten por no continuar proyectos heredados de un gobierno previo.

Según el exmandatario, la paralización de obras genera sobrecostos y retrasa la entrega de infraestructuras necesarias para la población. Como ejemplo mencionó el caso de la Ciudad Hospitalaria, proyecto que —afirmó— fue iniciado durante su administración con un costo estimado de 518 millones de dólares, pero que terminó superando los 2,200 millones.

Martinelli también recordó que varias infraestructuras iniciadas durante su gobierno aún están pendientes de culminación o inauguración, entre ellas el Hospital de Bugaba, el Hospital de Metetí y el Hospital Manuel Amador Guerrero.

El exgobernante destacó además la próxima inauguración del estadio Mariano Bula en la provincia de Colón, obra que, destacó, se inició durante su mandato y que ahora será concluida por el actual gobierno encabezado por José Raúl Mulino.

“Aquí tiene que haber una ley que responsabilice a los presidentes que no continúen las obras del presidente anterior”, manifestó Martinelli, quien insistió en que “alguien tiene que pagar” cuando los proyectos se detienen por razones políticas.

Finalmente, el exmandatario felicitó a los colonenses por la culminación del estadio Mariano Bula y reiteró que la continuidad de las obras públicas debe convertirse en una obligación legal para las futuras administraciones.