Más de 40 mil cédulas sin retirar en el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral informó que en las distintas direcciones de Cedulación de todo el país reposan 40,297 cédulas de identidad personal, que fueron emitidas y no han sido retiradas por sus titulares. La información fue revelada por el Informe de Gestión del segundo semestre de 2025.

Las regionales que registran las cifras más altas son: Panamá Este (9, 857), Chiriquí (5, 847), Panamá (Ancón) (3, 622); Bocas del Toro (3,527), Panamá Oeste (2, 586), San Miguelito (2, 478).

Mientras que las regionales con menor cantidad de documentos por entregar son: la comarca Guna Yala, con 194: Los Santos; (411) y Darién, (751).

LEE TAMBIÉN: Centro de salud de Torrijos Carter atenderá mañana pese a corte de agua

Sobre los trámites de cédulas en los consulados, durante el segundo semestre de 2025, el total fue de 319 documentos, 192 hombres y 127 mujeres.

De acuerdo con la entidad, la mayoría se atendió en Estados Unidos, con 262 documentos y España, con 57. En Norteamérica, gran cantidad de las emisiones de cédula se dieron en Nueva York (68); Miami (60), y Houston (55).

La institución insta a los ciudadanos a que acudan a retirar su cédula en el horario de atención al público.