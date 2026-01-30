Nacional - 30/1/26 - 01:27 PM

Más de 40 mil cédulas sin retirar en el Tribunal Electoral

Las regionales con mayor cantidad de documentos por entregar son: Panamá Este, Chiriquí y Panamá (Ancón).

 

El Tribunal Electoral informó que en las distintas direcciones de Cedulación de todo el país reposan 40,297 cédulas de identidad personal, que fueron emitidas y no han sido retiradas por sus titulares. La información fue revelada por el Informe de Gestión del segundo semestre de 2025.

Las regionales que registran las cifras más altas son: Panamá Este (9, 857), Chiriquí (5, 847), Panamá (Ancón) (3, 622); Bocas del Toro (3,527), Panamá Oeste (2, 586), San Miguelito (2, 478).

Mientras que las regionales con menor cantidad de documentos por entregar son: la comarca Guna Yala, con 194: Los Santos; (411) y Darién, (751).

Sobre los trámites de cédulas en los consulados, durante el segundo semestre de 2025, el total fue de 319 documentos, 192 hombres y 127 mujeres.

De acuerdo con la entidad, la mayoría se atendió en Estados Unidos, con 262 documentos y España, con 57. En Norteamérica, gran cantidad de las emisiones de cédula se dieron en Nueva York (68); Miami (60), y Houston (55).

La institución insta  a los ciudadanos a que acudan a retirar su cédula en el horario de atención al público. 

