Mayer le mete candela al Carnaval que tendrá sabor caribeño

19/1/26

Por: Redacción / Critica -

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 ya arrancó motores y lo que viene es grande. La presentación se hizo en la Playita Las Garzas y el mensaje fue claro: del 13 al 17 de febrero, la Cinta Costera se convierte en tierra caribeña, música en alto y calle llena.

Serán cinco días gratis, sin excusas. Cuatro tarimas, cada una con su sabor. Salsa pa’ los clásicos, merengue pa’ sudar, soca y dancehall pa’ romper, reguetón y mezclas tropicales pa’ la juventud. 

Más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales. Los nombres se van soltando poco a poco, pero el volumen ya está anunciado.

Aquí no solo gana el que va a gozar. También gana el que vende. Más de 100 cupos para emprendedores, coordinados con la Alcaldía de Panamá. Gente del distrito con su negocio, su comida, su producto. Habrá boulevard gastronómico, foodtrucks y espacios pa’ sentarse, respirar y seguir.

El festival también piensa en la familia. Juegos mecánicos, inflables y zona infantil. Y este año hay algo nuevo: activaciones culturales en el Casco Antiguo, gracias a la alianza con el Ministerio de Cultura. O sea, la cosa no se queda solo en la Cinta.

El alcalde Mayer Mizrachi lo dijo sin rodeos: la idea es que Panamá se vea, que brille, que se hable afuera de lo que aquí se puede hacer cuando se trabaja en serio.

En seguridad no improvisan. Policía Nacional, equipos operativos y logística para que la gente vaya tranquila y vuelva tranquila.

Los números respaldan el ruido. En 2025, Volumen Caribe metió 168 mil personas, un día llegó a 33 mil y dejó un movimiento económico de 30 millones de dólares, beneficiando a decenas de microempresarios. Para 2026, con más tarimas y más aliados, la apuesta es superar eso.

Así que ya se sabe. Febrero no es solo carnaval. Es Volumen Caribe. Calle, música, cultura y pueblo en la Cinta Costera. Sin pagar entrada. Sin filtro. Como tiene que ser.

