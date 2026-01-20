Mc Donald: Muchas de las pruebas extraordinarias no cumplen con los requisitos legales

La abogada Guillermina Mc Donald lanzó fuertes cuestionamientos contra las llamadas “pruebas extraordinarias” presentadas por el Ministerio Público dentro del proceso judicial del caso Odebrecht, al advertir que gran parte de ese material no cumple con las formalidades exigidas por la ley y que, además, se ha vulnerado el principio del contradictorio.

Según explicó Mc Donald, las pruebas extraordinarias introducidas por la fiscalía —principalmente aquellas remitidas desde Estados Unidos— fueron presentadas en una etapa procesal que obliga a la defensa a verificar no el fondo, sino la legalidad, pertinencia y calidad de cada documento. Sin embargo, señaló que el volumen de documentos, cercano a las 20 mil páginas, hacía imposible realizar ese análisis en el corto tiempo (3 días hábiles) concedido por la jueza Baloisa Marquínez a la defensa de los imputados.

“Nos concedieron tres días para analizar ese cúmulo de documentos, y en ese mismo momento nos dimos cuenta de que muchas de esas pruebas no cumplen con los requisitos legales”, afirmó en NEXTV Canal 21 la jurista, quien fue una de las primeras en solicitar a la jueza un plazo adicional para revisar el material.

Entre las principales irregularidades detectadas, Mc Donald mencionó la incorporación de documentos traducidos sin que se aportaran los originales, lo que impide verificar la fidelidad entre el texto fuente y su traducción. Asimismo, denunció que muchas de las traducciones no fueron realizadas por traductores debidamente juramentados ni cuentan con los números de idoneidad exigidos por la normativa vigente.

“¿Cómo puede la defensa comprobar la validez de una traducción si no tiene el documento original y si quien traduce no cumple con los requisitos legales?”, cuestionó.

La abogada subrayó que, en esta fase del proceso, corresponde a los defensores verificar que las pruebas sean conducentes y relevantes para el caso. “No se puede traer cualquier documento; si estamos hablando de una pelea de perros, no puedes traer gatos”, ejemplificó, al insistir en que muchas de las pruebas carecen de relación directa con los hechos imputados.

El proceso ha sido una vergüenza

Mc Donald también criticó el carácter inquisitivo que, a su juicio, ha marcado el desarrollo del proceso Odebrecht, al que calificó como “una vergüenza”, recordando que se trata de un caso con múltiples aristas y no de una sola causa unificada. En ese sentido, rechazó que se responsabilice a la defensa por la duración del proceso, señalando que la complejidad del expediente impide una tramitación acelerada.

Fiscalía carece de elementos para sostener acusación

Finalmente, la jurista fue enfática al señalar que la fiscalía carece de los elementos necesarios para sostener su acusación. A su juicio, no puede hablarse de un juicio justo mientras no se garantice el derecho al contradictorio, es decir, la posibilidad de repreguntar y confrontar a los testigos que supuestamente declararon en contra de los imputados.

“No puede haber un juicio justo donde tú, como abogado, no has podido realizar el contradictorio”, concluyó Mc Donald, al recordar que la investigación se desarrolló en un periodo que describió como de “oscurantismo jurídico”, sin reglas claras ni garantías procesales plenas.