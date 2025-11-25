Meduca capacitará a más de 50 mil educadores

El Ministerio de Educación (Meduca) activó su plan de capacitación con mira al “Verano 2026”, luego de terminar la preparación de 100 docentes que integran el programa “Formador de Formadores”.

La entidad proyecta que unos 1,500 educadores multipliquen sus conocimientos a 50 mil educadores.

Desde el pasado mes de junio se están preparando a los facilitadores en aspectos como el rediseño curricular, con el objetivo de actualizar los contenidos educativos, desde preescolar hasta duodécimo grado, para fortalecer las competencias de los estudiantes en todas las áreas y prepararlos para enfrentar los retos del presente y futuro.