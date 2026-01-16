Nacional - 16/1/26 - 10:30 AM

Mulino viaja a Paraguay por acuerdo que mete a Panamá en grandes ligas

El acto está fijado para este sábado 17 de enero. Arranca a las 11:30 de la mañana, una hora y media menos en Panamá.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a Asunción, Paraguay a ser testigo de honor de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El acto está fijado para este sábado 17 de enero. Arranca a las 11:30 de la mañana, una hora y media menos en Panamá. 

El escenario será el Gran Teatro José Asunción Flores, dentro del Banco Central del Paraguay.

La invitación vino directo desde el Palacio de Gobierno paraguayo. Santiago Peña, presidente de ese país, extendió el llamado aprovechando que Paraguay lleva ahora la presidencia pro tempore del Mercosur. Por eso la firma se hace allá.

Mulino no viaja solo. En la comitiva van el canciller Javier Martínez-Acha y el embajador panameño en Paraguay, Humberto Jirón. Equipo corto, agenda puntual.

El documento lo estamparán los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič. Los presidentes miran, saludan, posan para la foto. Ese es el papel.

También estarán en la sala otros mandatarios del bloque sudamericano, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Cumbre llena, muchas banderas, muchos discursos.

Para Panamá, el momento llega con poco tiempo en el bloque. El país entró al Mercosur en 2025 y ahora queda amarrado a un acuerdo que conecta Sudamérica y Europa, un mercado que suma más de 700 millones de consumidores. En números suena gigante. Lo que venga después, ya será otro capítulo.

