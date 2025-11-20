Nacional - 20/11/25 - 08:01 AM

Meduca de Colón suspende clases en escuelas afectadas por inundaciones

Se ha aclarado que la suspensión solo aplica para las escuelas directamente afectadas por las lluvias. Los demás centros educativos en la provincia continuarán con su actividad de manera normal y regular.

 

Por: Redacción / Web -

 La Dirección Regional de Educación de Colón ha anunciado la suspensión temporal de clases este jueves, 20 de noviembre, en las áreas de la provincia de Colón y las comunidades afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. 

La medida responde a la dificultad de acceso a los centros educativos debido a las condiciones climáticas y tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio de Educación (Meduca) mantiene una comunicación constante con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y asegurar el bienestar de la comunidad educativa.

