Meduca y diputados arrancan discusión de la nueva ley

El Meduca y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se reunieron para meterle mano a uno de los temas más pesados del país: la reforma de la Ley Orgánica de Educación.

No fue un acto protocolar. Fue una mesa de trabajo donde se habló de cambiar lo que ya no responde a la realidad de las escuelas.

La ministra Lucy Molinar dijo que el camino es escuchar, recoger ideas y construir una ley nueva entre todos.

Docentes, padres de familia, estudiantes, expertos y sectores sociales están llamados a participar. La meta, según se explicó, es darle al sistema educativo un marco legal más actual y funcional.

Desde la Asamblea, el diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, reconoció que este proceso no es sencillo. Señaló que discutir esta ley es uno de los retos más grandes en décadas.

Bloise Insistió en que el trabajo se basa en consenso y diálogo, porque lo que salga de aquí marcará el rumbo de la educación por muchos años.

Las consultas no se quedan en lo general. Sobre la mesa están temas sensibles como la gobernanza del Meduca, la calidad educativa, la evaluación docente, la educación superior y la forma en que se toman las decisiones dentro del sistema. Todo será analizado en mesas técnicas con distintos sectores sentados de frente.

La reforma busca actualizar una ley que tiene décadas cargando el peso del tiempo.

En un país donde las escuelas reclaman mejores condiciones y los estudiantes piden oportunidades reales, el debate apenas comienza. La discusión seguirá abierta, con la promesa de que la educación no se escriba desde un escritorio, sino escuchando a quienes la viven todos los días.