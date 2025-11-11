Nacional - 11/11/25 - 12:00 AM

Mesas de trabajo para abordar proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer iniciarían el jueves

Por: Redacción Crítica -

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, informó ayer que el 13 de noviembre se tiene previsto comenzar las mesas de trabajo en la Asamblea Nacional, para abordar el proyecto de ley, que elimina el Ministerio de la Mujer y lo convierte en Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

"Ya entregamos proyecto ley a la Asamblea, está en manos de ellos. Entiendo, por algunas publicaciones, que el 13 vamos a comenzar meses de trabajo, así es que vamos a tener todo listo para dar nuestro parecer", expresó Carles.

Destacó que se trabajado para presentar un proyecto en donde se tenga una institución más ágil, menos burocrática y "más delicada a esa atención de las mujeres vulnerables".

