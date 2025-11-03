MiAmbiente anuncia la reapertura del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos

El Ministerio de Ambiente la reapertura del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) luego de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizara el otorgamiento de zarpes al área, siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

La institución informó a los operadores de turismo, guías, lancheros y visitantes que se reabre el ingreso a esta área protegida.

Además, las autoridades hacen un llamado a cumplir las medidas de seguridad y atender las informaciones difundidas por los canales oficiales.

"MiAMBIENTE hace un llamado al sector turismo de esta zona que acaten las instrucciones de los canales oficiales de las autoridades correspondientes con el propósito de salvaguardar la seguridad y la vida de los visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de las bondades de este paraíso natural, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro", señala la entidad.

La reapertura se da luego de un cierre temporal debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la región.