MiAmbiente detecta varios delitos ambientales en fiestas patrias

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) detecta varios delitos ambientales en diversos puntos del país en fiestas patrias.

Durante los operativos terrestres y acuáticos realizados, se registraron varias incidencias que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Ambientales para su debida investigación y trámite judicial.

Además, la institución levanta los informes y procesos administrativos correspondientes para cada caso.

Entre los casos más relevantes se registró una denuncia por tala ilegal en el Parque Nacional Volcán Barú, así como la captura de tres sujetos con evidencias de cacería y tres armas de fuego en el Parque Nacional San San Pond Sak, quienes además de las armas tenían bolsas con restos de carne de saíno, especie protegida.

De igual forma, se reportó una denuncia de presunta cacería en el Parque Nacional Camino de Cruces, en donde el sujeto fue capturado.