MICI confirma reunión con Chiquita para reactivar exportación de banano

Panamá reanudará la exportación de banano al mercado internacional a principios de 2026, según confirmó este martes el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, durante los actos protocolares celebrados el 4 de noviembre.

El ministro detalló que la reunión con la empresa Chiquita Panamá, originalmente programada para octubre, se llevará a cabo en noviembre. El objetivo es establecer una mesa de trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otras entidades relacionadas.

“Ellos están trabajando según lo acordado en el memorando de entendimiento que firmamos”, explicó Moltó, al señalar que actualmente se está llevando a cabo la limpieza de las fincas bananeras y la contratación de personal para su mantenimiento.

La primera fase del proyecto contempla la contratación de 3,000 empleados, y se tiene previsto sumar 2,000 plazas adicionales en enero, en línea con los acuerdos alcanzados durante la gira oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil, en agosto pasado.

“En enero debemos comenzar a exportar banano panameño, lo cual es una excelente noticia. Es nuestro principal producto de exportación y es muy positivo que regrese a los mercados internacionales”, afirmó el titular del MICI.

Moltó resaltó que el banano ha sido históricamente el mayor producto de exportación del país, y destacó que, en lo que va del año, Panamá ha superado los récords mensuales de exportaciones registrados en los últimos 15 años, incluso sin incluir el cobre ni el banano.

“Estamos apoyando a nuestros exportadores y productores para que vendan fuera del país. Queremos seguir potenciando rubros estratégicos como el cacao, sin descuidar otros sectores como la piña, el café y los productos del mar”, concluyó.