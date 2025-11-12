MIDA se mueve para traer semillas de arroz que levanten la producción nacional

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) está moviendo para conseguir semillas certificadas de arroz desde Colombia, porque ya está claro que el productor panameño necesita una mano.

Entre los cambios del clima y lo caro que está todo, muchos han tenido que sembrar con lo que hay, aunque no sea lo mejor.

Por eso, un grupo del MIDA, encabezado por Abel Aparicio y José Luis Jorge, junto a los de FAPAGRAP, se fue hasta Colombia a hablar con FEDEARROZ, que son los que saben de esto. Allá revisaron cómo trabajan, qué semillas usan y cómo pueden ayudar a Panamá a mejorar su producción.

El ministro Roberto Linares dijo que ya se están preparando los papeles para traer oficialmente esas semillas, cumpliendo con la palabra del presidente José Raúl Mulino, que prometió apoyar al campo. Explicó que con esas variedades nuevas, el arroz puede rendir más y aguantar mejor el clima, lo que da más tranquilidad al productor.

También se habló de sembrar soya como cultivo alternativo, pa’ rotar la tierra y cuidarla mejor. La idea es que esta cooperación con los colombianos no solo traiga semillas, sino también empleo, conocimiento y estabilidad pa’ la comida del panameño.

En palabras sencillas: el campo se está reactivando, con semillas que rinden, productores con esperanza y un gobierno que —por ahora— parece estar cumpliendo.