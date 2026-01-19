Mides suelta cheques atrasados y paga cuentas viejas

En una sala sin discursos largos ni vueltas innecesarias, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) volvió a sacar la chequera. Fue la séptima entrega a exfuncionarios y la primera del 2026. Pagos que estaban pendientes desde hace años.

Esta vez, los cheques salieron por 77 mil 556 balboas con 50 centésimos. Dinero correspondiente a primas de antigüedad y prestaciones laborales que muchos llevaban esperando más de una década.

En el acto estuvo el viceministro Roberto Arosemena, quien dejó claro que estos pagos no son un favor. Dijo que son deudas que otras administraciones dejaron pasar y que ahora se están atendiendo, bajo la gestión de la ministra Beatriz Carles.

Desde que arrancó esta administración, el MIDES ha desembolsado más de 1.5 millones de balboas en este tipo de compromisos. Según los datos oficiales, ya se han tramitado 1,286 planillas entre primas y prestaciones.

El proceso, según la entidad, se ha manejado de forma abierta. Los nombres —mejor dicho, los números de cédula— de quienes tienen cheques listos se publican en los canales oficiales. También se han hecho reuniones con quienes siguen en espera.

Aún quedan pagos pendientes de retiro. 23 cheques por primas de antigüedad y 20 por prestaciones laborales siguen guardados, esperando a sus dueños.

Para los exfuncionarios que viven fuera de la capital y no pudieron acercarse, el MIDES habilitó el teléfono 500-6049 para coordinar la entrega.