Panamá sigue moviéndose: la economía crece 4,37 %

La actividad económica de Panamá registró un crecimiento interanual del 4,37 % a noviembre, acumulando una expansión del 4,36 % en los primeros once meses de 2025, impulsada principalmente por los sectores de transporte, construcción y finanzas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), divulgadas este lunes.

De acuerdo con el INEC, este crecimiento del 4,37 % es menor al 7,44 % registrado en noviembre del año anterior, reflejando una desaceleración en el ritmo de expansión económica.

Al detallar el comportamiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el organismo explicó que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones se mantuvo al alza, empujado por el Canal de Panamá, que registró incrementos en ingresos por peajes y en las toneladas netas transportadas. A esto se sumó el dinamismo del transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos del país.

La construcción también mostró un crecimiento, impulsado por nuevas edificaciones, ampliaciones y reparaciones, medidas a través de los permisos municipales, lo que a su vez generó mayor demanda de insumos básicos y favoreció la actividad de minas y canteras.

Según el informe, la actividad comercial presentó tasas positivas moderadas; la intermediación financiera mantuvo una trayectoria ascendente gracias al aumento de depósitos y créditos; mientras que los hoteles y restaurantes continuaron con el dinamismo observado en meses anteriores.

En el sector industrial, se registraron resultados positivos en la producción de alimentos esenciales, como el procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado porcino y vacuno, así como en la elaboración de bebidas alcohólicas, entre ellas cerveza, seco y otros licores.

No obstante, algunas actividades mostraron números en rojo. Entre ellas, la Zona Libre de Colón, afectada por el menor valor de las reexportaciones; el cultivo de banano para exportación; y la exportación de pescado y filetes, tanto refrigerados como congelados.

En cifras generales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá creció 2,7 % en 2024, impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque impactado por el cierre abrupto de una mina de cobre, que frenó el ritmo de expansión.

Para 2025, el Gobierno panameño mantiene su expectativa de un crecimiento económico del 4 %. En el primer semestre de 2025, el PIB ya había mostrado una expansión del 4,4 %, impulsada principalmente por el Canal interoceánico, según datos de la Contraloría General de la República.