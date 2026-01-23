Ministerio de Cultura exige cinco meses de antelación para presentar proyectos

El Ministerio de Cultura estableció que todos los proyectos y programas culturales deben presentarse con un mínimo de cinco meses de antelación antes de su ejecución.

La medida busca garantizar que los trámites se realicen de manera ordenada y eficiente, evitando retrasos en la aprobación y coordinación de actividades.

Las propuestas se reciben en la sede del Ministerio de Cultura, ubicada en Vía España, Edificio Tula, y deben incluir la descripción del proyecto, su impacto y el aporte a la comunidad.

Además, se requiere el documento firmado con las generales de la organización solicitante.

El Comité de Evaluación revisará cada iniciativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos, normas y responsabilidades establecidas en la Ley General de Cultura.

Esta revisión permite que los proyectos se desarrollen dentro de los tiempos previstos, con todos los recursos y apoyos necesarios.

El Ministerio enfatiza la importancia de valorar y fortalecer la industria creativa del país. La conservación y promoción de la cultura nacional sigue siendo una prioridad, al igual que el desarrollo de todas las manifestaciones artísticas presentes en la comunidad panameña.