Ministerio de Seguridad adquirirá instalaciones de Chiquita Panamá

Panamá-El Ministerio de Seguridad Pública adquirirá las instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, ubicadas en Bocas del Toro, las cuales permanecen en desuso desde hace más de 10 años, informó Frank Ábrego, titular de esa cartera, durante una gira de trabajo por la provincia.

Ábrego detalló que se le dará mantenimiento a las edificaciones para instalar en ellas la nueva sede de la Policía Nacional de esa área.

Por otra parte, se refirió a la inspección realizada al Puente Binacional sobre el río Sixaola, enfocada en el funcionamiento operativo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional de Migración (SNM), así como en los procesos de verificación de nacionales y turistas. En este sentido, indicó que sostendrá conversaciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar la posibilidad de habilitar ambos paños del puente.

Además, confirmó que próximamente llegarán a la provincia alrededor de 50 nuevas unidades policiales y más flota vehicular, para fortalecer la seguridad en la zona.

En su recorrido, el titular de Seguridad presentó un balance de la Operación Odiseo, destacando que se han realizado múltiples aprehensiones a nivel nacional, garantizando un ambiente de paz y seguridad.