Nacional - 31/1/26 - 02:35 PM

Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

Durante este período, se designó a Roberto Sevillano como ministro encargado de Educación,

 

Por: Redacción/Crítica -

La ministra de Educación, Lucy Molinar, estará en misión oficial en Israel y Qatar del 31 de enero al 9 de febrero, informó el Meduca.

De acuerdo con la entidad, el compromiso forma parte de la agenda bilateral que se desarrolla con estos países.

Según el comunicado, durante este período, se designó a Roberto Sevillano como ministro encargado de Educación, mientras que el secretario general, Luis Herrera, asumirá las funciones de viceministro administrativo encargado.

LEE TAMBIÉN: Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

Durante la visita, la ministra participará en una Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Además, integrará la delegación nacional que, junto al canciller de la República, Javier Martínez-Acha, desarrollará una visita de trabajo orientada a fortalecer las relaciones bilaterales de Panamá.

La visita busca impulsar la cooperación política, educativa, económica y tecnológica con regiones de alto dinamismo global, con el objetivo de generar oportunidades de intercambio y desarrollo para el país.

Te puede interesar

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

 Enero 31, 2026
Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

Enero 31, 2026
Operativos policiales dejan 197 aprehendidos y más de mil boletas

Operativos policiales dejan 197 aprehendidos y más de mil boletas

 Enero 31, 2026
Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

 Enero 31, 2026
¡Atención Herrera! IDAAN anuncia trabajos y agua será solo para aseo

¡Atención Herrera! IDAAN anuncia trabajos y agua será solo para aseo

 Enero 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí