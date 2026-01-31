Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, estará en misión oficial en Israel y Qatar del 31 de enero al 9 de febrero, informó el Meduca.

De acuerdo con la entidad, el compromiso forma parte de la agenda bilateral que se desarrolla con estos países.

Según el comunicado, durante este período, se designó a Roberto Sevillano como ministro encargado de Educación, mientras que el secretario general, Luis Herrera, asumirá las funciones de viceministro administrativo encargado.

LEE TAMBIÉN: Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

Durante la visita, la ministra participará en una Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Además, integrará la delegación nacional que, junto al canciller de la República, Javier Martínez-Acha, desarrollará una visita de trabajo orientada a fortalecer las relaciones bilaterales de Panamá.

La visita busca impulsar la cooperación política, educativa, económica y tecnológica con regiones de alto dinamismo global, con el objetivo de generar oportunidades de intercambio y desarrollo para el país.