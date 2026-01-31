Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

El Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, ubicado en 24 de Diciembre, informó a sus pacientes sobre la reprogramación de citas médicas previstas para el mes de febrero, debido a la celebración de Carnaval.

Según el comunicado de la Caja de Seguro Social, las citas programadas para miércoles 18 de febrero se adelantan a sábado 7 de febrero de 2026. Las citas con fecha para el 16 de febrero se realizaron hoy 31 de enero.

La CSS aclara que esta medida busca que ningún paciente pierda su cita y que todos puedan recibir su atención médica de manera oportuna.

El hospital atenderá en horario regular de trabajo durante estos sábados.