Ministra Muñoz asegura que trabajadores portuarios la vivían de terror

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que ya se completó el 100% de las sustituciones patronales en los puertos de Balboa y Cristóbal. Esta medida surge luego de que el contrato de Panamá Ports Company (PPC) fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy puedo decir que están completas. Hay estabilidad laboral y la operación está andando”, afirmó la ministra. Explicó que el Mitradel ha mantenido una presencia constante en ambos recintos para supervisar que el proceso se cumpla estrictamente. Esta semana se formalizarán legalmente las sustituciones para garantizar que ningún trabajador portuario quede desprotegido.

Denuncias de abusos y "condiciones inhumanas"

El punto más crítico de sus declaraciones surgió al revelar la situación que, según denunció, enfrentaron los empleados durante años. “Estoy indignada”, manifestó Muñoz en el programa Cara a Cara. La titular de la cartera laboral describió un escenario de explotación laboral: salarios injustos, contratos temporales que se renovaban cada seis meses para evitar antigüedad y condiciones de higiene deplorables.

“Eso no puede pasar nunca más en este país”, reiteró la ministra al cuestionar la falta de derechos fundamentales.

"Los marcaban con números como prisioneros"

Muñoz relató escenas alarmantes: empleados almorzando en mesas cubiertas de hollín por el paso de equipo pesado, un solo microondas para 300 personas y, lo más grave, trabajadores identificados con números en lugar de nombres. “Parecían prisioneros”, fustigó.

La ministra también denunció que en administraciones pasadas se impedía la entrada de las autoridades para realizar inspecciones laborales. “Ahora entiendo el terror que tenían de hablar”, añadió, mencionando que recibe denuncias diarias de irregularidades, especialmente en la provincia de Colón.

Nueva regulación para el sector portuario

Muñoz dejó claro que la prioridad actual del Gobierno es el bienestar del trabajador. Informó que los subcontratistas tendrán un periodo de 90 días para negociar nuevas condiciones. Finalmente, aseguró contar con el respaldo total del presidente José Raúl Mulino para implementar una regulación portuaria más robusta que impida la repetición de estos abusos en el sistema logístico de Panamá.