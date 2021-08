Panamá- El escándalo de los hisopados donde están, presuntamente, involucrados dos altos funcionarios del Ministerio de Salud está en proceso de investigación, pero aún hay muchas preguntas que responder.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que las direcciones nacional de Salud Pública y de Recursos Humanos de la institución desarrollan una investigación administrativa para determinar las medidas disciplinarias que serán aplicadas a ambos funcionarios. Ambas direcciones deben presentar un informe de las investigaciones.

Sucre manifestó que los doctores Leonardo Labrador, exdirector nacional de Epidemiología; y Ana Lorena Chang, exjefa de Salud Pública región metropolitana, están separados de los cargos y a la espera de las sanciones administrativa que se les aplicarán, que podría llegar a la destitución de los cargos.

¿Tenían o no permiso la empresa para hacer hisopados? El titular de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló que se debe aclarar en la investigación si la clínica Servimedic, vinculada a Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, tenía la aprobación para funcionar como laboratorio.

"La clínica sí estaba legalmente constituida, lo que entendemos es que no tenía la aprobación para funcionar como laboratorio y todavía no se nos ha confirmado, al día de hoy la Dirección General debe dar con ese informe", manifestó.

"El problema este caso es que no pueden vincular sus funciones públicas con empresas privadas. Por ejemplo, en asesoría legal pueden llevar casos, lo que no pueden es llevar un caso en contra del Minsa".

Sucre expresó que el doctor Leonardo Labrador trabajaba más de cerca de él, ahora, no tengo que prohibirle a un funcionario que tenga una empresa, pero sí es lamentable que entre en conflicto de interés con nosotros (Minsa)".



"Estas empresas (dos laboratorios) estuvieron entre tres y cinco días en el muelle, y el domingo se retiraron, lo que investigamos es quién lo autorizó para instalarse y por qué se fueron", puntualizó.

"Entiendo que habían solicitado un permiso, y deben presentarnos una autorización firmada, eso es otra investigación, y ver si los insumos que estaban utilizando tenían registro", acotó el titular de Salud.

El ministro Sucre expresó además que están colaborando con el Ministerio Público y Antai, quienes también están investigando este caso, donde están implicados dos funcionarios del Minsa al incurrir en conflicto de interés al ser directivos de una empresa que realizaba hisopados mandatarios para detectar Covid-19, a quienes viajen hacia Taboga.