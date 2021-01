Ministros alegan que Asamblea no los ha citado

El diputado panameñista Luis Ernesto Carles reveló ante el pleno de la Asamblea Nacional que uno de los ministros citados a comparecer, le aseguró que no le ha llegado ninguna citación formal de la junta directiva del Legislativo.

“En la mañana de hoy me comunique con uno de ellos y esa persona al preguntarle por qué no había comparecido al pleno, me contestó que a él no le ha llegado ninguna citación, yo no sé si ese ministro me está mintiendo o si la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, no ha perfeccionado esa carta”, aseguró Carles.

Esa es la razón, según el diputado, que los ministros de Salud, Luis Francisco Sucre, de Relaciones Exteriores Erika Mouynes y de Economía y Finanzas, Héctor Alexander no han acudido a cumplir con la citación ante el pleno de la Asamblea Nacional que fue aprobada por la mayoría de los diputados desde el 11 de enero para que respondan sobre a la compra de las vacunas contra el Covid-19, la situación de la pandemia en el país y los préstamos aprobados.

“Yo quiero decir que aquí nos tienen que respetar a los diputados, porque como sea lo contrario sería un ministro mentiroso, pero yo no creo que el ministro que me dice que a nadie lo ha citado formalmente a la Asamblea esté mintiendo”, dijo Carles.

El panameñista le dio un ultimátum al presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero para que antes del 31 de enero cite formalmente a estos tres ministros, “Si aquí los diputados votamos a favor de citar a tres ministros eso se tiene que cumplir y tienen que venir esos ministros porque ellos tienen que venir que entregar un informe, y no pueden mandar ni al segundo ni al tercero”.

Advirtió que si tiene que agarrar de la mano a ese ministro o esa ministra o atajarlo para que cumplan..."todo tiene un límite”.

Por su parte, el diputado independiente Juan Diergo Vásquez pidió al presidente del legislativo que le ponga fecha de cumpleaños a esa citación, ya que estos tres ministros deben rendir cuentas y explicar el plan, “queremos saber cómo van hacer para no quebrar a los restaurantes, cómo vamos a prepararnos sanitariamente para arrancar el año escolar, queremos saber cuáles son los planes para obtener las vacunas para asegurarle a los panameños que nuestras vidas van a reanudar de la manera más tranquila”.

“Esta Asamblea no ha dejado claro si ha enviado o no la citación y tres semanas después estos ministros no acuden al recinto”, expresó Vásquez.

De igual forma el diputado independiente Gabriel Silva manifestó todas las bancadas exigen que se hagan las citaciones pertinentes lo antes posible, “necesitamos saber cómo se han utilizado los fondos del Estado, necesitamos saber qué va a suceder con las vacunas, necesitamos entender qué va a pasar con el toque de queda, el cerco sanitario, con los pequeños negocios y más detalles de los préstamos que se han adquirido”.