MINSA confirma caso de tosferina en una menor de 1 año en La Chorrera

La paciente permanece hospitalizada en el Hospital Nicolás Solano, al cual ingresó por segunda ocasión la semana pasada, informó la Dra. Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología.

 

 El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó un caso de tosferina en una niña de 18 meses de edad, residente en el corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera. 

La paciente permanece hospitalizada en el Hospital Nicolás Solano, al cual ingresó por segunda ocasión la semana pasada, informó la Dra. Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología.

 Las investigaciones epidemiológicas de campo aún no han determinado la fuente de contagio, precisó la Dra. Merlo. 

Por el momento, ningún miembro de la familia de la menor ha presentado síntomas de la enfermedad, que se caracteriza por episodios de tos intensa seguidos por un silbido agudo. 

El historial de vacunación de la niña indica que cuenta con tres dosis de la vacuna hexavalente y estaba pendiente de un refuerzo que debía recibir en noviembre.

 La directora regional de Epidemiología destacó que desde 2019 no se reportaban casos de tosferina en la provincia de Panamá Oeste. 

Añadió que un equipo del Ministerio de Salud se encuentra en la comunidad verificando las tarjetas de vacunación.

 

