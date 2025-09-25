MINSA confirma ciberataque e interpondrá denuncia ante MP
El ataque no comprometió los sistemas que contienen datos personales de pacientes ni las plataformas de atención médica, por lo que la información médica se mantiene segura y confidencial.
El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó este jueves que una de sus plataformas informáticas fue blanco de un ciberataque durante el fin de semana. Ante este hecho, la institución anunció que interpondrá una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.
Según el comunicado oficial, el ataque no comprometió los sistemas que contienen datos personales de pacientes ni las plataformas de atención médica, por lo que la información médica se mantiene segura y confidencial.
El sistema afectado fue el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Salud (SIMEPLANS), que contiene documentación pública como normativas, políticas y planificación anual. Este sistema no aloja información sensible.
Tras detectar el acceso no autorizado, la Oficina de Informática del MINSA migró de inmediato el sistema a una nueva plataforma más robusta y segura, con mayores barreras de protección ante amenazas cibernéticas. Esta acción forma parte del plan institucional para actualizar los sistemas antiguos.