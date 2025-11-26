Minsa confirma dos casos autóctonos de tosferina en La Chorrera

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este martes dos casos autóctonos de tosferina en niñas de un año, residentes en los corregientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, la clasificación como casos autóctonos indica que el contagio se produjo dentro de la propia comunidad.

Por tal motivo, las autoridades recuerdan a la población la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente la hexavalente en menores de 5 años, la TDAP para niños de 7 años en adelante y la TDAP en embarazadas durante el primer trimestre, medidas fundamentales para prevenir las enfermedades.

Además, el Minsa instó a reforzar las medidas de higiene y prevención como el lavado de manos, uso de mascarillas en caso de síntomas respiratorios, cubrirse la nariz y la boca al toser; así como evitar lugares concurridos si se presentan signos de la enfermedad.

La entidad indicó que mantiene aviso de vigilancia epidemiológica activa e insta a la población a asistir a los centros de salud para actualizar sus vacunas, y así proteger especialmente a los menores de edad.