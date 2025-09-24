Minsa investiga muerte sospechosa por dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), región de Los Santos, ha iniciado una investigación para determinar la causa del fallecimiento de una mujer de 49 años, residente del distrito de Las Tablas, quien presuntamente murió a causa del dengue.

De acuerdo con el informe oficial, la paciente fue atendida los días 13 y 14 de septiembre en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde presentó fiebre, dolor muscular y articular. Posteriormente, el 15 de septiembre acudió a la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona y, el 18 de septiembre, fue atendida en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, ingresando con dolor abdominal.

Finalmente, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde falleció.

Para determinar la causa exacta de su muerte, se enviaron muestras biológicas al Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad encargada de los análisis de laboratorio.



El Minsa informó que los resultados serán dados a conocer de manera oficial una vez estén disponibles.