Nacional - 24/9/25 - 12:54 PM

Minsa investiga muerte sospechosa por dengue

Para determinar la causa exacta de su muerte, se enviaron muestras biológicas al Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad encargada de los análisis de laboratorio.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Salud (Minsa), región de Los Santos, ha iniciado una investigación para determinar la causa del fallecimiento de una mujer de 49 años, residente del distrito de Las Tablas, quien presuntamente murió a causa del dengue.

De acuerdo con el informe oficial, la paciente fue atendida los días 13 y 14 de septiembre en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde presentó fiebre, dolor muscular y articular. Posteriormente, el 15 de septiembre acudió a la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona y, el 18 de septiembre, fue atendida en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, ingresando con dolor abdominal.

Finalmente, fue trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde falleció.

Para determinar la causa exacta de su muerte, se enviaron muestras biológicas al Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad encargada de los análisis de laboratorio. 
 

El Minsa informó que los resultados serán dados a conocer de manera oficial una vez estén disponibles.

Te puede interesar

Descubren fósil de 6 millones de años en Colón

Descubren fósil de 6 millones de años en Colón

 Septiembre 24, 2025
Minsa investiga muerte sospechosa por dengue

Minsa investiga muerte sospechosa por dengue

 Septiembre 24, 2025
Onda Tropical #32 traerá lluvias intensas y descargas eléctricas

Onda Tropical #32 traerá lluvias intensas y descargas eléctricas

 Septiembre 24, 2025
Mulino defiende en la ONU la neutralidad del Canal de Panamá

Mulino defiende en la ONU la neutralidad del Canal de Panamá

 Septiembre 24, 2025
Nuevo sistema Da Vinci Xi transforma cirugías en el Oncológico

Nuevo sistema Da Vinci Xi transforma cirugías en el Oncológico

Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé