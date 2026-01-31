11 mil personas atendidas en el nuevo hospital de Colón

Durante el mes de enero de este año, el nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en la provincia de Colón ha atendido a unas 11 mil 562 personas que acudieron a este nosocomio en busca de atención, informó la Caja de Seguro Social (CSS), lo que involucró servicios de urgencias, hospitalizaciones, cirugías y nacimientos.

En el 2024, este nuevo hospital, luego de tener años en atraso, fue entregado por la actual administración, ubicado detrás de la actual Policlínica Hugo Spadadora (Coco Solo) en el corregimiento de Cristóbal Este.

El nuevo hospital inició atención en estas nuevas instalaciones desde el traslado completo de los pacientes de las antiguas instalaciones, realizado el pasado 5 de diciembre.

De las atenciones, se detallan 11 mil 562 atenciones de urgencias, mil 52 hospitalizaciones, 678 cirugías y 270 nacimientos.

LEE TAMBIÉN: Más de 40 mil cédulas sin retirar en el Tribunal Electoral

El hospital cuenta con 474 camas, nueve quirófanos equipados con tecnología de última generación, cuatro salas de parto y cesáreas y 87 consultorios para atención ambulatoria. Además, dispone de modernos equipos médicos como tomógrafos, mamógrafos y sistemas de radiología, que permiten diagnósticos más rápidos y precisos.

Entre los nuevos servicios habilitados se encuentran las salas de neumología, especialidades y quemados, así como una unidad de procedimientos de gastroenterología. La población colonense también tiene acceso a subespecialidades como neurología, medicina materno-fetal, proctología, cirugía plástica, algiología y medicina intervencionista, reduciendo la necesidad de traslados a la ciudad capital.

Durante su primer mes, el hospital despachó cerca de 26 mil medicamentos, realizó más de 45 mil exámenes de laboratorio y casi 5 mil estudios radiológicos, fortaleciendo la atención integral de los pacientes.

De acuerdo con la CSS, las antiguas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, mantienen el cuidado, el mantenimiento y la protección básica del inmueble, por tratarse de un patrimonio institucional de alto valor.