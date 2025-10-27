Mitradel anuncia que no habrá gira nacional para discutir el salario mínimo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que este año no se llevará a cabo la tradicional gira nacional para analizar y discutir el nuevo salario mínimo que entrará en vigor en enero de 2026.

Según Muñoz, esta decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos del Ministerio, ya que los costos asociados a las giras al interior del país eran elevados.

"Es importante priorizar los recursos para la generación de empleo. En lugar de hacer una gira por todo el país, las reuniones se llevarán a cabo en un salón habilitado en la sede del Mitradel, ubicada en la vía Tumba Muerto. Los representantes del interior vendrán aquí", explicó la ministra.

Muñoz detalló que la primera reunión para comenzar la discusión sobre el salario mínimo se ha convocado para el próximo 15 de noviembre, con la participación de representantes del sector empresarial y agrupaciones sindicales, quienes conforman la Comisión del Salario Mínimo.

La ministra también advirtió sobre la importancia de no generar expectativas prematuras sobre el ajuste del nuevo salario mínimo. "Hablar de cifras antes de tiempo solo crea morbo", señaló.

Además, agregó que el objetivo del proceso es buscar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las realidades de la empresa privada, con el fin de establecer un salario justo y equitativo.

La discusión sobre el nuevo salario mínimo se perfila como uno de los temas más relevantes de los próximos días, dado el impacto que tiene en la economía y el bienestar de los trabajadores en el país.

