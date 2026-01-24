Mitradel detecta 14 extranjeros laborando sin permiso

El Servicio Nacional de Migración (SNM) e inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevaron a cabo un operativo nocturno en restaurantes ubicados en Bella Vista, Albrook y el Casco Antiguo, como parte de las acciones permanentes orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y preservar un mercado de trabajo ordenado y justo.



Durante el operativo, los inspectores identificaron a 14 extranjeros (11 mujeres y 3 hombres), todos procedentes de Sudamérica, sin el respectivo permiso de trabajo, laborando al margen de la normativa vigente.



Ante estos hallazgos, la Secretaría Judicial del Mitradel procedió a levantar cuatro providencias por incumplimiento del régimen laboral.

Los funcionarios reiteraron a los encargados de los restaurantes que el artículo 17 del Código de Trabajo establece que, por cada diez trabajadores nacionales, solo puede contratarse un trabajador extranjero, disposición fundamental para la protección del empleo local y el respeto al principio de legalidad.