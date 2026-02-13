Molinar aclara que la comida en capacitación no estaba incluida

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró este viernes que en la capacitación masiva de verano no estaba incluido el almuerzo para los docentes. Dijo que la norma no lo permite y que todo fue un malentendido que se salió de control.

El revulú empezó cuando se habló de comida pagada a los participantes, pero varios maestros mostraron que ellos mismos sacaron del bolsillo. Ahí fue cuando los gremios prendieron la mecha y comenzaron las críticas por el gasto del programa y por el trato a los educadores.

Molinar pidió disculpas por lo ocurrido. Reconoció que una respuesta mal dada terminó en tremendo enredo. “Somos humanos y nos equivocamos”, soltó, bajándole el tono a la polémica.

También negó que la capacitación haya costado 17 millones de dólares, como se regó en redes. Aseguró que el monto fue de 1.2 millones, distribuidos en 156 sedes, con más de 1,200 capacitadores y unos 42 mil docentes participando en todo el país.

Según explicó, las jornadas eran de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., horario que —según la regla vigente— no permite incluir alimentación. Insistió en que el Ministerio de Educación está “estirando cada dólar” porque este año vienen más programas de formación, rediseño curricular y fortalecimiento técnico.

El tema sigue dando de qué hablar en la calle y en las redes. Los docentes quieren claridad y respeto. Y el ministerio asegura que la plata no alcanza para todo, pero que la prioridad es preparar mejor a los maestros antes de que arranque el año escolar.