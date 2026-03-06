Molinar admite alta deserción escolar y propone fortalecer programas

La ministra Lucy Molinar brindó este viernes un balance de la primera semana de clases del año escolar 2026, donde además se refirió al alto nivel de deserción escolar.

En conferencia de prensa, la ministra señaló que la estrategia del Gobierno es incentivar la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo.

"Nuestra estrategia es alentar a la permanencia. Siempre el discurso es: 'Queremos luchar contra...'", pero la clave está en cambiar el enfoque", expresó Molinar.

Además, dijo que la meta es que las escuelas resulten más atractivas para los estudiantes. Según la entidad, unos 10,288 niños y adolescentes han quedado fuera del sistema educativo.

La ministra mencionó que los factores claves detrás del abandono escolar son que los estudiantes no encuentran en la escuela un espacio que los motive o responda a sus realidades: "¿Por qué un muchacho se va? 'Porque la escuela no le dijo nada que lo haga estar ahí'", dijo.

Destacó que muchas veces las circunstancias que afrontan los llevan a otras alternativas y la escuela no logra traerlos de vuelta.

Ante esta situación, el Meduca trabaja, mediante la Dirección de Jóvenes y Adultos, en estrategias, para recuperar a quienes han abandonado sus estudios. Entre esos planes están ofrecer programas más atractivos y dinámicos que incentiven el regreso a las aulas y la ampliación de la oferta educativa en programas nocturnos y en modalidades flexibles.

Certificación afro

Sobre la certificación afro, la titular señaló que no es necesario presentar documentación adicional, ya que se respetan todos los factores de identidad que enriquecen la cultura del país.

Y enfatizó que debe existir un marco de disciplina que garantice el orden dentro del sistema educativo.

Nuevas estructuras escolares

Por otro lado, detalló la inauguración de cinco nuevos centros educativos: Piedra de Amolar, en Veraguas; Colegio Moisés Castillo Ocaña, en Panamá Oeste; el Centro de Educación Media de La Arena, en Herrera; así como el IPT Agua Fría y Boca de Lara, en Darién.

Dijo que próximamente se inaugurarán otros seis centros educativos, lo que permitirá alcanzar un total de 50 escuelas con nueva infraestructura en beneficio de la comunidad educativa.

Disminución de escuelas y aulas rancho

A la fecha, el Meduca ha disminuido 580 aulas rancho y 212 escuelas rancho por infraestructuras de cemento, garantizando espacios adecuados para el aprendizaje.

Estas nuevas escuelas contemplan aulas teóricas, aulas de apoyo destinadas a la atención pedagógica de los estudiantes, salones de informática, áreas de preescolar con zonas de juegos que favorecen el desarrollo integral de la niñez, entre otras adecuaciones que fortalecen el entorno educativo.

Escuelas en alquiler

Un total de 11 centros educativos del país, que actualmente se encuentran en proceso de mejoras en sus respectivas infraestructuras, estarán desarrollando clases en instalaciones alquiladas para garantizar la continuidad del proceso educativo.

El costo total de alquiler asciende a B/. 2,611,285. Estos planteles están ubicados en las regiones educativas de Panamá Centro (7), San Miguelito (1), Panamá Norte (1), Chiriquí (1) y Los Santos (1). Esta medida permite asegurar la continuidad del proceso de enseñanza de 10,215 estudiantes.