Moltó: Auditoría a la mina dará las bases para toma de decisiones

El titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Julio Moltó, manifestó que los resultados que arroje la auditoría, que realizará a la mina de cobre de Donoso una empresa que espera pronto sea anunciada, darán al Gobierno Nacional las bases para, en el futuro, seguir tomando decisiones relativas con la actividad minera.

Moltó indicó que “tal cual lo ha dicho siempre" el presidente José Raúl Mulino, la mina de Donoso es el segundo tema de importancia después de haber atendido el de la Caja del Seguro Social (CSS).

El ministro resaltó que, ahora, el segundo paso que sigue es la aprobación de la auditoría integral.

“Ese es el paso que ya casi está por terminarse, como dije hace unos días, definitivamente, cuando se adjudique a la compañía", dijo.

Moltó resaltó que, después de esta auditoría y de los resultados que de ella se obtengan, el Gobierno podrá “seguir caminando y tomando bases para poder atender este tema”.

El primer paso que se dio con relación a la mina, sostuvo el ministro, fue aprobar el plan de gestión segura para proteger medioambientalmente el área de la mina y sus alrededores y también extraer materiales que pudieran ser contaminantes. “Yo creo que es un gran paso que hemos dado para mantener el área segura, sobre todo para la salud del área y de los habitantes alrededor”, dijo.

“Definitivamente, con transparencia le hemos estado anunciando a la población todo lo que hemos hecho paso por paso y así lo seguiremos haciendo”, manifestó.

El pasado 27 de agosto, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, confirmó que hay una empresa contratada para auditar la mina de Donoso, la más grande del país.

Navarro indicó que el proceso está en fase final de licitación abreviada y revisión legal y, una vez completado, se harán públicos todos los detalles y el nombre de la empresa adjudicataria.

