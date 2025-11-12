Moody’s le da visto bueno al Banco Nacional: sigue firme y con plata segura

El Banco Nacional de Panamá (Banconal) volvió a ganarse la confianza de la calificadora Moody’s Investors Service, que decidió mantenerle su calificación en Baa3 (grado de inversión), o sea, una nota que confirma que el banco sigue siendo una institución sólida y confiable dentro del sistema financiero panameño.

Moody’s, que es una de las agencias más reconocidas del mundo en temas financieros, resaltó que Banconal tiene los bolsillos bien ordenados, con una buena reserva de dinero, ganancias estables y un manejo cuidadoso del riesgo. En palabras más simples: no gasta más de lo que puede y sabe cuidar la plata.

El informe también destacó que el Banco Nacional mantiene una base de depósitos estable, sobre todo gracias al apoyo del sector público y de sus propios colaboradores. Eso le da respaldo y estabilidad, incluso cuando las cosas se ponen duras en la economía.

En cuanto a ganancias, Moody’s resaltó que Banconal cerró el primer semestre de 2025 con buenos números, generando una utilidad neta del 1.8% sobre sus activos. Esto se debe a su buen manejo de intereses, comisiones y control de gastos.

Además, la calificadora reconoció que el Banco Nacional no es solo un banco, sino una pieza clave del país, pues maneja fondos del gobierno, apoya programas productivos y ayuda a que el dinero circule entre bancos.

El gerente general, Javier Carrizo Esquivel, dijo que esta reafirmación de Moody’s “refleja la confianza del mercado en la estabilidad y fortaleza del Banco Nacional, así como su papel en el desarrollo económico y social del país”.