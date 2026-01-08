MOP defiende licitación del Corredor de las Playas y dice que fue clara y legal

En medio de los cuestionamientos que siempre rodean las grandes obras, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) salió al frente y dejó claro que la licitación del Corredor de las Playas y la Variante de Campana se hizo de cara al país, sin atajos y cumpliendo la ley.

La entidad explicó que el proceso de mejor valor para la ampliación del tramo El Espino–Sajalices fue público, transparente y ajustado a las normas, tal como lo exige la Ley de Contrataciones Públicas. Las empresas que participaron —según el MOP— cumplieron con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, sin improvisaciones ni ventajas escondidas.

El precio de referencia fijado por el MOP era de B/. 250 millones, y al acto acudieron dos propuestas.



El Consorcio I&C Campana, conformado por Ininco, S.A. y Constructora Urbana, S.A. (CUSA), presentó una oferta de B/. 265.3 millones, mientras que Constructora MECO, S.A. puso sobre la mesa B/. 228.4 millones, unos B/. 37 millones menos, cifra que —según la institución— representa un uso más eficiente del dinero público.

Otro punto que destacó el ministerio es que el periodo de reclamos venció sin que nadie objetara el proceso, señal de que las reglas fueron claras y aceptadas por los participantes.

El proyecto será adjudicado en los próximos días, siguiendo los pasos que marca la ley. Desde el MOP insisten en que no hay nada bajo la mesa, y que esta obra estratégica para el país avanza con transparencia, responsabilidad y respeto a las normas, como lo exige la gente cuando se trata de millones que salen del bolsillo de todos.