No pueden tumbar ni un árbol en Vía España

En la Vía España no se puede cortar un solo árbol. Así lo dejó claro el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien advirtió que el proyecto de ampliación no puede tocar el arbolado mientras no exista un estudio de impacto ambiental aprobado. Y ese estudio, dijo, todavía no está listo.

Navarro explicó que el Ministerio de Ambiente ya notificó a la empresa encargada que no tiene autorización para iniciar trabajos de tala. Mientras el documento no esté terminado y validado como manda la norma, no se puede avanzar con ese punto. La advertencia fue directa y sin rodeos.

Navarro también recalcó que el proceso debe incluir consulta ciudadana. La gente tiene que poder opinar sobre el impacto de la obra.

Navarro resalto que la obra es necesaria, sostuvo que eso no justifica saltarse los pasos ambientales.

En especial mencionó los caobos centenarios que están a lo largo de la vía. Señaló que se debe tener el mayor cuidado posible y tratar de salvar la mayor cantidad de árboles.

La prioridad, afirmó, es proteger lo que se pueda sin frenar el desarrollo, pero evitando daños que después no tengan vuelta atrás.