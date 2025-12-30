Mujer de 63 años cumple su sueño de aprender a leer y escribir

No cabe duda que cuando se tiene interés en algo, la edad no es un obstáculo.

Prueba de ello es que a sus 63 años, Carolina Solano demostró que nunca es tarde para aprender.

Esta oportunidad la ha logrado gracias al acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), mediante el programa “Mi Nueva Meta”.

Luego de tres meses de esfuerzo y perseverancia, Carolina presentó el examen final que le permitió avanzar a segundo grado, transformando un sueño postergado durante décadas en una realidad alcanzable.

En este proyecto su hijo y maestro, Prudencio Hernández, estuvo a su lado y fue una pieza clave en su proceso de aprendizaje.

Su hijo la acompañó para brindarle apoyo y expresarle el profundo orgullo que siente al verla cumplir una meta que durante años pareció inalcanzable.

“Estoy feliz, porque avanzaré a segundo grado. Mi hijo ha sido mi mayor apoyo y le doy las gracias por su paciencia, su dedicación y el amor que me ha brindado durante todo este proceso”, indicó Carolina.

Carolina formó parte del primer grupo de 35 estudiantes que ingresaron al programa “Mi Nueva Meta”, una iniciativa del MIDES y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER).

Este modelo ofrece continuidad educativa a jóvenes y adultos que aprendieron a leer y escribir con el programa de alfabetización “Muévete por Panamá”.

La titular del ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que el proyecto “Mi Nueva Meta” forma parte del compromiso del Estado con el fin de restituir los derechos ciudadanos y brindar oportunidades a quienes no pudieron asistir a la escuela, otorgándoles una herramienta verdaderamente transformadora como lo es la educación.

La historia de Carolina refleja que no existen metas imposibles cuando hay voluntad de superación.

Su caso es aún más especial porque fue su propio hijo, Prudencio; estudiante de la licenciatura en Educación Física quien primero la alfabetizó y luego la inscribió en el programa, en el cual también participa como maestro voluntario.

Prudencio será, además, su maestro de segundo grado y podría incluso ser quien le entregue su diploma de sexto grado, demostrando que los programas sociales que desarrolla el MIDES transforman vidas.

Prudencio relató que imparte clases cuatro veces por semana, durante dos horas al día, a cinco mujeres de Kuna Nega.

Destacó que lo hace de forma ad honorem, motivado por la satisfacción de servir al prójimo.

Al finalizar sus clases, cumple con su jornada laboral y, posteriormente, asiste a la universidad, donde actualmente cursa las materias finales de su carrera.

En esta misma jornada también presentaron su examen final otros ciudadanos como: Fernando Santoya, de 62 años; Reinelia Hernández, de 22; y Ana Castillo, de 18, confirmando que el programa beneficia a panameños de diversas edades.

Actualmente, el MIDES mantiene 14 ambientes del programa “Mi Nueva Meta”, ubicados en Kuna Nega, en el corregimiento de Ancón, así como en Santa Ana, Juan Díaz y Chilibre.

Tanto el programa de alfabetización “Muévete por Panamá” como “Mi Nueva Meta” se apoyan en el compromiso de más de 430 maestros voluntarios, cuyo trabajo solidario y desinteresado está permitiendo que miles de personas aprendan a leer y escribir, contribuyendo a construir una sociedad más justa y equitativa.

Se estima que unas 2,106 personas han sido alfabetizadas en 17 meses de administración.