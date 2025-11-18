Mujeres del mundo se juntan para levantar una red global de cooperatismo

Mujeres de ocho países aterrizaron en Santiago, Veraguas, con un solo objetivo: unir fuerzas y levantar una red global que empuje a más mujeres a tener mejores oportunidades económicas y sociales a través del cooperativismo.

El ambiente en el encuentro internacional se siente cargado de energía femenina, de ganas de aprender y de transformar realidades desde la base, desde los barrios, desde las comunidades donde el bolsillo aprieta y la organización se vuelve la herramienta más poderosa.

Para Abel Batista, director regional del IPACOOP en Veraguas, este encuentro que reúne a lideresas de América Latina y otros rincones del mundo, busca aterrizar experiencias, metodologías y retos comunes que viven las cooperativas. La idea es clara: abrir alianzas que permitan más oportunidades de desarrollo económico en los territorios donde las mujeres cargan con la mayor parte del trabajo comunitario.

Durante las jornadas, las participantes no han dejado de recalcar que el cooperativismo es una tabla de salvación para enfrentar desigualdades, empujar la independencia económica de las mujeres y fortalecer iniciativas productivas que nacen, muchas veces, en zonas rurales o en grupos históricamente olvidados.

Desde Nicaragua, Marlín Rodríguez, una voz fuerte dentro de su cooperativa, lo dejó clarito: “Este intercambio es vital para entender que, aunque cada país tiene realidades distintas, todas compartimos la convicción de que las mujeres podemos transformar nuestras economías desde la organización y la solidaridad”. Ella insiste en que la creación de una red global permitiría compartir apoyo técnico, capacitación y abrir puertas a nuevos mercados.

Además de conferencias y mesas de trabajo, las visitantes recorren cooperativas locales en Veraguas para conocer historias que funcionan, modelos que se pueden copiar y adaptar en sus países.

Los organizadores apuntan que esta movida internacional abrirá el camino para que la red de mujeres cooperativistas se vuelva un espacio permanente de comunicación, acompañamiento y proyectos conjuntos que fortalezcan a cada país participante.

El intercambio cerrará en las próximas horas con una agenda común de cooperación, pensada para impulsar la autonomía económica femenina y promover sistemas productivos más solidarios, sostenibles y nacidos desde la unión.