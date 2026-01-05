Nacional - 05/1/26 - 05:29 PM

Mulino afina detalles para histórica visita del Papa de Alejandría a Panamá

Mulino se mostró complacido y dejó claro que Panamá abre sus puertas al diálogo entre iglesias y pueblos.

 

Por: Redacción / Crítica -

En un encuentro poco común y cargado de simbolismo, el presidente José Raúl Mulino recibió en su despacho a una misión religiosa que vino a coordinar la visita oficial a Panamá de Su Beatitud Theodoro II, Papa y Patriarca de Alejandría y de toda África. Una reunión discreta, pero con peso espiritual y diplomático.

El mandatario se reunió con Iakovos Metropolita de México y exarca de Centroamérica y el Caribe, con quien conversó sobre todos los detalles de esta visita que marcará un hecho histórico para el país. 

En la mesa también estuvieron H.S. Panagiotis Lymberopulos y Alejandro El Brihi-Protopresbítero, párroco de la Catedral Griega de Panamá y presidente del Comité Ecuménico, quienes afinan la logística y el alcance espiritual del encuentro.

Para que la gente lo tenga claro: el Patriarca que viene no es cualquier figura religiosa. Es líder de varias iglesias cristianas con sede en Alejandría, Egipto, incluyendo el Patriarcado Ortodoxo Griego, con raíces que se hunden en los primeros siglos del cristianismo. Panamá, una vez más, se pone en el mapa del diálogo y la fe.

