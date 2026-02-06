Mulino anuncia que Panamá no dará dos puertos a una sola empresa otra vez

Mulino anuncia fin de concesiones conjuntas de puertos en Panamá

El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá no volverá a otorgar concesiones conjuntas de dos puertos a una sola empresa, marcando un cambio en el modelo de administración portuaria panameña.

El mandatario explicó que el nuevo esquema se aplicará una vez concluya el período de transición derivado del fallo judicial que retiró la concesión a la empresa Panama Port Company.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su conferencia semanal.

Mulino subrayó que la decisión fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que corresponde al Gobierno panameño respetarla plenamente como un acto soberano del Órgano Judicial.

“Si hubiese sido otra la decisión, también la hubiésemos acatado”, afirmó.

Gobierno asumirá la transición operativa de los puertos

El presidente destacó que, una vez el fallo quede ejecutoriado, Panamá asumirá la ejecución y control de los puertos durante la transición.

Aseguró que las operaciones portuarias continúan con normalidad, sin caos ni alteraciones, y que posteriormente el Ejecutivo evaluará el nuevo esquema de concesiones portuarias separadas, reiterando que no se repetirá el modelo de una sola empresa administrando dos puertos.

“Se revisará cómo se concesionan esos dos puertos por separado”, indicó Mulino, sin adelantar plazos ni detalles sobre los futuros contratos.

Mulino rechaza presiones internacionales por el caso portuario

El mandatario también respondió a pronunciamientos surgidos desde Hong Kong y China, donde se advertían posibles consecuencias políticas y económicas.

Reafirmó que el Órgano Ejecutivo no interfiere en la justicia panameña ni en las decisiones de los tribunales, y sostuvo que Panamá no acepta presiones internacionales.

“Si hubiera sido otra decisión, igual la hubiésemos acatado. Y, a lo mejor, para China hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo. No quiero agravar el problema por confrontaciones verbales, porque para Panamá es muy trascendental y delicado el tránsito que estamos haciendo de los puertos”, concluyó.