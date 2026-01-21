Nacional - 21/1/26 - 11:46 AM

Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

La participación se dio en el marco de la agenda internacional que desarrolla Panamá en ese encuentro global.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este miércoles como Jefe de Estado en la conferencia ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza

Mulino estuvo presente en el auditorio junto a otros mandatarios y delegaciones oficiales. La participación se dio en el marco de la agenda internacional que desarrolla Panamá en ese encuentro global.

Durante su intervención, Trump abordó temas ligados a la estabilidad económica de Estados Unidos, la inflación y el comportamiento de los precios del petróleo

También hizo referencia al costo de los medicamentos y de las viviendas, asuntos que —según expuso— impactan directamente a la población. En su discurso incluyó además el avance de la inteligencia artificial y la relevancia de la energía nuclear en el escenario actual.

El mandatario estadounidense se refirió igualmente a la migración ilegal, así como a la situación en Venezuela y Ucrania

Tocó puntos relacionados con las relaciones de su país con Canadá e Israel, y expresó su posición sobre Groenlandia. La conferencia formó parte de las actividades centrales del foro.

Te puede interesar

Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

 Enero 21, 2026
Puentes hechos leña: MOP arranca reparaciones en Balboa y Vía España

Puentes hechos leña: MOP arranca reparaciones en Balboa y Vía España

 Enero 21, 2026
Marino panameño sigue guardado en Venezuela por trámites administrativos

Marino panameño sigue guardado en Venezuela por trámites administrativos

 Enero 21, 2026
Buscan gente pa’ trabajar en cuatro provincias del país

Buscan gente pa’ trabajar en cuatro provincias del país

 Enero 21, 2026
50 tongos y más patrullas reforzarán seguridad en zonas calientes de Bocas

50 tongos y más patrullas reforzarán seguridad en zonas calientes de Bocas

 Enero 21, 2026

Previo al evento, el presidente Mulino llegó acompañado de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Ambos sostuvieron una conversación antes de ingresar a la sala, enfocada en las relaciones bilaterales

El intercambio apuntó a fortalecer los lazos diplomáticos entre Panamá y el país suramericano.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí