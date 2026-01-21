Mulino asiste en Davos a conferencia de Trump en el Foro Económico Mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este miércoles como Jefe de Estado en la conferencia ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Mulino estuvo presente en el auditorio junto a otros mandatarios y delegaciones oficiales. La participación se dio en el marco de la agenda internacional que desarrolla Panamá en ese encuentro global.

Durante su intervención, Trump abordó temas ligados a la estabilidad económica de Estados Unidos, la inflación y el comportamiento de los precios del petróleo.

También hizo referencia al costo de los medicamentos y de las viviendas, asuntos que —según expuso— impactan directamente a la población. En su discurso incluyó además el avance de la inteligencia artificial y la relevancia de la energía nuclear en el escenario actual.

El mandatario estadounidense se refirió igualmente a la migración ilegal, así como a la situación en Venezuela y Ucrania.

Tocó puntos relacionados con las relaciones de su país con Canadá e Israel, y expresó su posición sobre Groenlandia. La conferencia formó parte de las actividades centrales del foro.

Previo al evento, el presidente Mulino llegó acompañado de su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Ambos sostuvieron una conversación antes de ingresar a la sala, enfocada en las relaciones bilaterales.

El intercambio apuntó a fortalecer los lazos diplomáticos entre Panamá y el país suramericano.