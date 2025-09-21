Nacional - 21/9/25 - 02:27 PM

Mulino aterriza en NY: ONU, Davos y citas con Apple y Google

El mandatario también se reunirá con el Consejo de las Américas, un gremio empresarial con sede en esta ciudad estadounidense.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó hoy domingo a la ciudad de Nueva York para cumplir una nutrida agenda de trabajo. La visita incluye su participación en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como encuentros con mandatarios, inversionistas y ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank, ExxonMobil, entre otras.

Además, el presidente Mulino será invitado a la Bolsa de Valores de Nueva York, participará en el Panama Day, evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recibirá la carta de invitación para el Foro Económico Mundial 2026, que cada año se realiza en Davos, Suiza.

El mandatario también se reunirá con el Consejo de las Américas, un gremio empresarial con sede en esta ciudad estadounidense que promueve inversiones en países como Panamá.

Dentro de la ONU, el presidente Mulino sostendrá una reunión con el secretario general António Guterres; y participará en la sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung.

También se coordinan reuniones bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; con el de Ucrania, Volodímir Zelenski; el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, y con el príncipe heredero de Kuwait.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, acompaña al presidente en este viaje, y para su agenda en la ONU, asisten el canciller Javier Martínez-Acha y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); Fernando Boyd (Salud); y Juan Carlos Navarro (Ambiente).

Te puede interesar

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

 Septiembre 21, 2025
Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

Magistrado Arrocha justifica salarios y anuncia revolución judicial

 Septiembre 21, 2025
Frenan pago millonario a Liberty Latin America en La Chorrera

Frenan pago millonario a Liberty Latin America en La Chorrera

 Septiembre 21, 2025
Mulino aterriza en NY: ONU, Davos y citas con Apple y Google

Mulino aterriza en NY: ONU, Davos y citas con Apple y Google

 Septiembre 21, 2025
¡Peligro! Moradores de La Zainosa exigen puente vehicular

¡Peligro! Moradores de La Zainosa exigen puente vehicular

 Septiembre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela