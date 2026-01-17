Nacional - 17/1/26 - 11:29 AM

Mulino confirma asistencia a investidura de José Antonio Kast

"Chile es el principal usuario sudamericano del Canal. Su presidente electo, @joseantoniokast, viene a Panamá en enero y yo iré en marzo. Tenemos mucho por hacer juntos", dijo el mandatario panameño.

 

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó su asistencia a la investidura de José Antonio Kast como nuevo gobernante del país austral en marzo próximo y exaltó este viernes la relación del país centroamericano con Chile.

"Chile es el principal usuario sudamericano del Canal. Su presidente electo, @joseantoniokast, viene a Panamá en enero y yo iré en marzo. Tenemos mucho por hacer juntos en temas estratégicos y somos países hermanos. Juntos seremos más fuertes!!", escribió Mulino en su cuenta de X.

El gobernante panameño acompañó el mensaje con la carta de invitación "a la Transmisión de Mando Presidencial, que tendrá lugar en las ciudades de Santiago y Valparaíso, los días 10 y 11 de marzo de 2026", firmada por el gobernante chileno saliente, Gabriel Boric.

El presidente electo de Chile es uno de los ponentes en el Foro Económico Internacional que se desarrollará el 28 y 29 de enero en la capital panameña, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y el Gobierno del país centroamericano.

El foro, que abordará el tema de cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global, también contará con la participación de los presidentes de Panamá, de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; además del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, de acuerdo con la agenda del evento. 

