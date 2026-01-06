Mulino a Corina: Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular

Panamá. El presidente José Raúl Mulino, recordó este martes una conversación que mantuvo el domingo con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la que le pidió que se muestre "intransigente con el respeto a la voluntad popular", después de que no esté clara una transición democrática en Venezuela tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

"En mi conversación con María Corina Machado el domingo, se lo dije: 'Un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay para atrás y no te vas a equivocar'", afirmó Mulino durante un acto para dar inicio a un año en el que se conmemorará con varios eventos de alto nivel el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Conocido como el Congreso Anfictiónico, que buscaba abordar la posible unificación de Latinoamérica frente a la amenaza colonial de Europa y Estados Unidos, esa reunión hace 200 años “legó una idea que sigue vigente”, según el presidente panameño.

"La soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi Gobierno", subrayó Mulino.

Añadió que “en Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas”, y que ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano de ese país.

Mulino ha insistido desde el pasado sábado, cuando se produjo la operación militar estadounidense, que no reconocerá a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venezuela, como cabeza del Ejecutivo venezolano.

El mandatario panameño sostiene que en Venezuela debe darse una transición democrática que lleve al poder al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien —según Mulino— ganó los comicios del 28 de julio de 2024, como lo confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá.

En medio de la coyuntura regional, Mulino hizo un llamado a la unidad, coordinación y trabajo entre los países de América.

"La región vive una tensión profunda entre democracia y autoritarismo. Panamá no puede guardar silencio", sostuvo.

Recordó además los hechos que llevaron a la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, tras la anulación de elecciones por parte del régimen de Manuel Antonio Noriega.

"La salida para Venezuela, así como lo fue para Panamá, está en el respeto a la democracia y la voluntad popular del pueblo", insistió.

"Uno no puede pasar por encima de los pueblos, por más grande y poderoso que seas", concluyó.