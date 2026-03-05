Nacional - 05/3/26 - 07:24 PM

Nuevo hogar para familias que vivían en casas de zinc y madera

Las familias dejan atrás las casas levantadas con láminas de zinc, retazos de madera y madera comprimida

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

Un total de 96 familias de bajos ingresos económicos, residentes en los distritos de La Chorrera y Chame, provincia de Panamá Oeste, recibieron sus nuevas casas que reemplazan las estructuras de madera y zinc en las que por años vivieron.

Las viviendas forman parte del programa de interés social del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Del total de 96 casas, unas 68 se ubican en el distrito de La Chorrera y el resto en el distrito de Chame, según confirmó el ministro de esta cartera, Jaime Jovane.

Silvia Rodríguez, una de las beneficiadas con la entrega de viviendas, indicó que la nueva casa le permitirá mantener junto a la familia a uno de sus hijos, el cual, por su condición de salud, se ha mantenido ingresado en el Hospital del Niño.

Según el informe social del MIVIOT, el joven requiere de asistencia completa para sus necesidades básicas de alimentación, aseo y movilización; además, es dependiente de ventilación mecánica y utiliza sonda para orina.

La casa levantada con láminas de zinc, retazos de madera y madera comprimida en el corregimiento de Barrio Colón no tenía las condiciones necesarias para que el joven viviera en ella.

El despacho de la Primera Dama de la República se hará cargo de acondicionar el hogar para mejorar la calidad de vida del joven, favorecer su convivencia y evitar su deterioro.

