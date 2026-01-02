Mulino destaca el liderazgo democrático de Panamá y salida de listas grises

Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó este viernes el liderazgo democrático del país en la región, así como la salida de las listas de paraíso fiscal, durante su informe a la Nación sobre la gestión del Gobierno en 2025.

En el tradicional discurso de inicio de año ante el Parlamento unicameral, Mulino, de 66 años, repasó los logros de su Administración —iniciada en julio de 2024— en política exterior, economía y asuntos sociales, reconociendo que tuvo que tomar decisiones impopulares pero necesarias para proteger el interés nacional.

El liderazgo democrático de Panamá

Mulino aseguró que la defensa de la democracia, frente a la crisis política y social en Venezuela, ha posicionado a Panamá como un referente regional.

“La situación de Venezuela, frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social de su historia reciente, nos obligó a asumir una postura firme”, sostuvo.

El mandatario resaltó la participación de Panamá en Oslo, Noruega, durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde, según dijo, quedó en evidencia un liderazgo que el país no ejercía desde el retorno de la democracia.

El presidente panameño asistió el pasado 10 de diciembre a la entrega del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, premio que fue recibido por su hija debido a su llegada tardía a la capital noruega.

Mulino también dijo haber dialogado con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, expresando su esperanza de que asuma el cargo y se cierre un largo ciclo de dictadura.

Salida de las listas de paraíso fiscal

El jefe del Ejecutivo recordó que en julio de 2025, el Parlamento Europeo retiró a Panamá de la lista de blanqueo de capitales, luego de rechazar un listado previo propuesto por la Comisión Europea.

Panamá dejó así de figurar en la lista de jurisdicciones de alto riesgo, aunque Mulino aclaró que aún queda una lista pendiente de la Unión Europea, con miras a salir definitivamente en 2026.

Agradeció además al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por eliminar a Panamá de una lista vigente desde 2008, y valoró la disposición del Gobierno de Brasil para hacer lo propio.

Panamá ya había salido en 2023 de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Economía y reformas educativa y constitucional

Mulino destacó la reforma de la Caja del Seguro Social, aprobada por 48 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, señalando que garantiza la sostenibilidad financiera de una institución clave para los panameños.

En materia económica, afirmó que Panamá crecerá cerca del 4 % en 2025, por encima del promedio regional de América Latina (2,4 %), y que la inflación se mantendrá por debajo del 1 %, protegiendo el poder adquisitivo de los hogares.

Sobre educación, anunció el inicio de un proceso participativo para la elaboración de una nueva ley educativa, ajustada a las demandas actuales y a las necesidades de la juventud.

Finalmente, reiteró la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, y confirmó la continuidad del programa de alfabetización constitucional, dirigido a informar y preparar a la ciudadanía.